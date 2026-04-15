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15 abr 2026 Actualizado 19:38

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El Pulso del Fútbol, 15 de abril del 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre la motivación que imparte Lucas González a sus jugadores.

Lucas González, entrenador del Deportes Tolima / Foto: Deportes Tolima

Lucas González, entrenador del Deportes Tolima / Foto: Deportes Tolima

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¿En el fútbol, nos creemos más de lo que somos? El Pulso del Fútbol, 15 de abril de 2026

¿En el fútbol, nos creemos más de lo que somos? El Pulso del Fútbol, 15 de abril de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la clasificación del Atlético Madrid a la semifinal de la Liga de Campeones. Steven dijo: “Lo de ayer del Atlético de Madrid me sorprendió, yo pensé que iba a ser papita para el loro. Pero el equipo colchonero presionó y acumuló gente en la mitad del campo y era un contexto complicado”. Sobre el tema César agregó: “Vale la pena analizar una cosa, el equipo del Cholo ha cambiado, ese equipo que ponía el bus ya no es. Cuando uno tiene jugadores como Griezmann y Julián Álvarez, tiene la oportunidad de otras cosas”.

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