El Pulso del Fútbol, 15 de abril del 2026
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¿En el fútbol, nos creemos más de lo que somos? El Pulso del Fútbol, 15 de abril de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la clasificación del Atlético Madrid a la semifinal de la Liga de Campeones. Steven dijo: “Lo de ayer del Atlético de Madrid me sorprendió, yo pensé que iba a ser papita para el loro. Pero el equipo colchonero presionó y acumuló gente en la mitad del campo y era un contexto complicado”. Sobre el tema César agregó: “Vale la pena analizar una cosa, el equipo del Cholo ha cambiado, ese equipo que ponía el bus ya no es. Cuando uno tiene jugadores como Griezmann y Julián Álvarez, tiene la oportunidad de otras cosas”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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