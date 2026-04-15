Director de la UApA desmiente recorte al PAE y cuestiona versión de la Alcaldía de Sincelejo

Sincelejo

La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), entidad del Gobierno Nacional encargada del Programa de Alimentación Escolar (PAE), respondió a la controversia registrada en Sincelejo y aseguró que no existe una reducción de recursos para la operación del programa en la capital sucreña.

El director de la entidad, Sebastián Rivera, afirmó que Sincelejo mantiene una cobertura cercana a la universalidad, superando el 95% de atención.

“En 2025 cerramos con una cobertura del 99,6% y actualmente estamos en 98,3%”, indicó.

Además, explicó que los aportes del Gobierno Nacional han aumentado, pasando de cerca de 10 mil millones a 12.700 millones de pesos, y aclaró que los 19 mil millones mencionados por la Alcaldía correspondían a una proyección inicial y no a una asignación definitiva.

Según Rivera, tras la estructuración del PAE junto con la Administración municipal, se determinó que el costo total del programa asciende a 77 mil millones de pesos, cifra que —aseguró— permite garantizar la operación durante los 180 días del calendario escolar. En ese ejercicio técnico, añadió, cerca de 7 mil millones de pesos fueron redistribuidos a otros territorios con menor cobertura.

No obstante, el director de la UApA expresó su preocupación por la ejecución real del programa en Sincelejo. Tras conocer denuncias públicas sobre una posible suspensión del servicio, la entidad convocó a una mesa de trabajo con la Alcaldía, la Secretaría de Educación y entes de control.

Durante ese espacio, la Administración municipal afirmó que no existía una suspensión del PAE y que la interrupción obedecía a procesos de fumigación en las instituciones educativas. Sin embargo, Rivera aseguró que la situación encontrada por la UApA en visitas posteriores fue diferente.

“Identificamos que no hay programa de alimentación escolar en las instituciones que fuimos y tampoco hay fumigación”, señaló.

Posteriormente a estas declaraciones, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, remitió a medios de comunicación fotografías que evidenciarían labores de fumigación en varios colegios. Aun así, se precisó que el Programa de Alimentación Escolar continúa sin operar.

El director de la entidad nacional agregó que durante la reunión tampoco hubo claridad sobre posibles retrasos en los pagos al operador, pese a que este factor ha sido señalado como una de las causas de la crisis.

Finalmente, Rivera recordó que desde 2024 la UApA hace seguimiento permanente al PAE en Sincelejo, encontrando alrededor de 75 observaciones relacionadas con la calidad del servicio, las cuales —según indicó— no han sido atendidas por la Administración municipal.

Ante este panorama, anunció que la situación será puesta en conocimiento de los entes de control y reiteró su preocupación por la continuidad del programa.

“Nos preocupa el PAE en Sincelejo. No queremos que se repita una suspensión en 2026”, concluyó.