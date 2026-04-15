Desde hoy estará cerrado por 15 días el puente Pinzón, afectando la conexión en el norte de Boyacá

El cierre del puente Pinzón, entre los municipios de Soatá y Boavita, genera preocupación en la provincia norte del departamento, debido a las afectaciones en la movilidad y el transporte de carga. La medida, que se extenderá por aproximadamente 15 días, obligará a los usuarios a tomar rutas alternas con mayores tiempos de desplazamiento.

El alcalde de Soatá, Wolbert Vargas, explicó que el cierre responde a trabajos urgentes de mantenimiento en la estructura. «...Este cierre vial es debido a un mantenimiento requerido en el puente, por unas afectaciones que se han venido presentando por movimientos de las bases...», señaló, al advertir que la intervención es necesaria para garantizar la seguridad de quienes transitan por el sector.

Durante el periodo de obras, el paso vehicular estará restringido y solo se permitirá el tránsito de pasajeros mediante transbordos. «...Solo es posible unos transbordos de pasajeros, porque de carga no se va a poder...», precisó el mandatario, quien además indicó que la ejecución de los trabajos está a cargo de la Gobernación de Boyacá, entidad que proyectó un plazo máximo de 15 días para su culminación.

Frente a las alternativas viales, Vargas indicó que se habilitaron rutas por Capitanejo, la vereda San Francisco y el municipio de San Mateo. Sin embargo, advirtió que estos trayectos pueden aumentar el tiempo de viaje hasta en dos horas. «...La afectación es bastante para la comunicación entre los municipios y la conexión entre provincias...», concluyó.