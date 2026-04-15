CRC anuncia monitoreo permanente de tarifas de telecomunicaciones tras alza de precios

La Superintendencia de Industria investiga a Tigo, Claro, Movistar y WOM

COMUNICACIONES

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció que pondrá en marcha un sistema de vigilancia continuo sobre las tarifas del sector, luego del reciente incremento reportado en los servicios de telecomunicaciones en el país.

El comisionado y director ejecutivo, Felipe Díaz Suaza, explicó en Caracol Radio que el aumento del 3.5% registrado en marzo encendió las alertas del regulador.

Díaz aseguró que la entidad busca evitar que estas alzas se mantengan en el tiempo o respondan a dinámicas coordinadas entre operadores. A la fecha en Colombia opera Claro (45%) , Tigo (41%) y Wom (7%).

“Hay que distanciar que estos incrementos no sean una cosa que sea permanente, que se convierta en un efecto coordinado”, indicó en Caracol Radio.

En ese sentido el comisionado Díaz anunció que la CRC implementará una nueva estrategia para seguir de cerca el comportamiento del sector.

Felipe Díaz, comisionado directivo de la CRC. / ERICK ESPEJO Ampliar Felipe Díaz, comisionado directivo de la CRC. / ERICK ESPEJO Cerrar

“Vamos a lanzar un esquema de monitoreo permanente de las condiciones de competencia del mercado. Este mecanismo permitirá identificar a tiempo posibles distorsiones en los precios y proteger a los usuarios frente a incrementos injustificados”, indicó el comisionado en Caracol Radio.

Ajustes anuales y dinámica del sector

El comisionado Felipe Díaz también aclaró que los cambios en las tarifas suelen darse al menos una vez al año por parte de los operadores.

“Las empresas de telecomunicaciones realizan cambios por lo menos una vez al año en las facturas de los servicios”, puntualizó Díaz.

No obstante, insistió en que la prioridad del regulador es garantizar que estos ajustes no afecten la competencia ni perjudiquen a los usuarios.

¿En Colombia hay competencia en el sector de las telecomunicaciones?

El comisionado indicó sí existe competencia en Colombia, no obstante reconoce que el mercado está altamente concentrado en pocos operadores, lo que obliga a una vigilancia constante.

Por otro lado, la CRC que WOM fue un actor clave para bajar precios y aumentar la competencia, y su entrada explica por qué durante varios años no hubo incrementos fuertes en tarifas.

“Cuando WOM entra al mercado colombiano, dinamiza y reduce las tarifas llevando, de hecho, Colombia es uno de los países que incluso con un agente con una participación muy importante en el mercado, un agente que hoy está declarado dominante, tiene una de las tarifas más bajas por megabyte a nivel mundial“, indicó el comisionado.

En esa línea, el comisionado indica que uno de los problemas identificados para que haya más competencia era el bajo aprovechamiento de la infraestructura.

“Esos niveles de infraestructura importantes no estaban siendo utilizados por todos los operadores. Estamos fortaleciendo a los operadores móviles virtuales (…) para permitir que estos agentes dinamicen las condiciones”, indicó el experto.