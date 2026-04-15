Corea del Norte muestra un “aumento significativo” en su capacidad para producir armas nucleares. Foto: Getty Images.

La capacidad de Corea del Norte para fabricar armas nucleares ha experimentado un “aumento muy significativo”, afirmó el miércoles en Seúl el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Corea del Norte efectuó su primer ensayo nuclear en 2006 y está sometida a numerosas sanciones de la ONU por su programa armamentista.

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El líder norcoreano, Kim Jong Un, sostiene que su país nunca renunciará a las armas nucleares.

“En nuestras evaluaciones periódicas, hemos podido confirmar que hay un rápido incremento en las operaciones” del reactor nuclear de Yongbyon, dijo en conferencia de prensa el argentino Rafael Grossi.

“Todo eso apunta a un aumento muy significativo en la capacidad de la RPDC (Corea del Norte) en el ámbito de la producción de armas nucleares, que se calcula en unas pocas docenas de ojivas”, indicó el director del OIEA.

El país opera varias instalaciones de enriquecimiento de uranio, un paso clave para la fabricación de ojivas nucleares, según la agencia de espionaje surcoreana.

Entre ellas está el sitio nuclear de Yongbyon, que Pyongyang supuestamente había desactivado pero que luego reactivó en 2021.

Consultado sobre si Rusia apoya el desarrollo nuclear norcoreano, Grossi respondió que el OIEA no ha visto “nada en particular al respecto”.

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Corea del Norte ha enviado soldados y proyectiles de artillería para apoyar la invasión rusa de Ucrania. Varios observadores dicen que Pyongyang recibe a cambio asistencia rusa en materia de tecnología militar.

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