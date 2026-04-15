Colombia supera las 930 piezas arqueológicas repatriadas y recupera 174 desde Chile

CULTURA

La ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, informó que el Gobierno nacional logró la repatriación de más de 930 bienes arqueológicos, una cifra que, según destacó, supera el promedio de recuperación de gobiernos anteriores.

La funcionaria señaló que este avance hace parte de una política de “ética decolonial”, impulsada por el presidente Gustavo Petro, y ejecutada mediante un trabajo articulado entre la Cancillería de Colombia, el Ministerio de Culturas y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

En ese contexto, se confirmó el regreso al país de 174 piezas arqueológicas precolombinas que permanecían en Chile, bajo custodia de la familia Errázuriz Cox, que decidió devolverlas de manera voluntaria como un gesto simbólico hacia Colombia.

De acuerdo con el Ministerio, la mayoría de las piezas pertenecen a la cultura Tumaco-La Tolita, una de las más representativas del Pacífico colombiano. También hay objetos de las culturas San Agustín, Tayrona y Nariño.

Las piezas serán administradas por el ICANH, entidad encargada de su conservación, investigación y puesta en valor. Además, el Gobierno proyecta que estos bienes culturales sean trasladados al Museo Arqueológico de Tumaco-La Tolita, con el fin de devolverlos a su territorio de origen.

Por su parte, el presidente Petro aseguró que con este nuevo lote “completamos 930 piezas arqueológicas de culturas precolombinas devueltas al país”, destacando la importancia de recuperar el patrimonio y la memoria histórica de Colombia.