Ley General de Cultura no amplía fuentes de financiación, se hará una redistribución: MinCultura
En 6AMW habló la ministra de Culturas, Yannai Kadamani, quien se refirió a la aprobación en el Congreso de la Ley General de Cultura.
Yannai Kadamani, ministra de Culturas
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...