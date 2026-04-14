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14 abr 2026 Actualizado 16:14

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Ley General de Cultura no amplía fuentes de financiación, se hará una redistribución: MinCultura

En 6AMW habló la ministra de Culturas, Yannai Kadamani, quien se refirió a la aprobación en el Congreso de la Ley General de Cultura.

Yannai Kadamani, ministra de Culturas

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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