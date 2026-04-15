Aerocivil entregó nuevas directrices para transporte aéreo de baterías de litio y ‘power banks’.

Mediante un comunicado, la Aeronáutica Civil informó este martes, 14 de abril, que entraron en vigencia una serie de nuevas disposiciones para el transporte de baterías de litio y ‘power banks’ en vuelos nacionales e internacionales.

Según la entidad, estas disposiciones establecen una línea de medidas de obligatorio cumplimiento si usted va a transportar este tipo de baterías en sus vuelos.

¿Cuáles son las condiciones?

Según la Aerocivil, estas son las medidas que entran en vigencia:

Los bancos de energía están permitidos únicamente en el equipaje de mano . Queda expresamente prohibido su transporte en el equipaje facturado o de bodega.

. Se autoriza un máximo dos (2) baterías de repuesto ó (2) bancos de energía por pasajero.

Los dispositivos no podrán ser utilizados ni recargados durante el vuelo . Asimismo, está prohibido emplearlos para suministrar energía a otros elementos electrónicos a bordo de la aeronave.

. Asimismo, está prohibido emplearlos para suministrar energía a otros elementos electrónicos a bordo de la aeronave. Cada unidad debe estar protegida de forma individual para prevenir cortocircuitos o activaciones accidentales, cumpliendo con el manual de pruebas y criterios de las Naciones Unidas.

Ahora, las capacidades en Wh (vatio-hora) también están limitadas.

¿Cuáles son los nuevos límites en Wh (vatio-hora)?

Hay dos, puntualmente. Una de libre transporte, y otra que necesita autorización de la aerolínea.

Hasta 100 Wh: Se permite su transporte habitual bajo las condiciones antes mencionadas.

Se permite su transporte habitual bajo las condiciones antes mencionadas. Entre 100 Wh y 160 Wh: El pasajero deberá contar con la aprobación previa del explotador aéreo (aerolínea) para su transporte.

Cabe recordar que la Aerocivil explicó que esta actualización “técnica” está "fundamentada en la Adenda I al Documento 9284 de la OACI (Instrucciones técnicas para el transporte sin Riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, edición 2025-2026“ y, además, que se hizo con el fin de ”fortalecer la seguridad operacional y alinear el país con los más recientes estándares internacionales“.

¿Qué son las ‘power bank’?

Las 'power bank’, o mejor conocidas como baterías externas, son un cargador portátil creado para almacenar energía eléctrica y recargar dispositivos móviles como celulares, tablets o audífonos portátiles cuando no se tiene un enchufe cerca.

Su uso común es para viajaros que necesitan de una carga adicional, cuando no se tiene acceso a una toma corriente o no se cuenta con servicio de luz. Las ‘power banks’ operan con baterías de litio, las cuales ofrecen una alta capacidad de almacenamiento en comparación con otras tecnologías de baterías.

La capacidad de la ‘power bank’ se mide en miliamperios-hora (mAh), lo que proporciona una indicación clara de su rendimiento y la cantidad de tiempo para completar la carga.

Esto dijo la Aeronáutica Civil:

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