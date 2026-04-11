Murieron 9 integrantes del anillo de seguridad de alias ‘Nain’ tras operación de FFMM en La Guajira

Una operación militar en zona rural de Uribia, La Guajira, dejó sin su estructura de seguridad y red de apoyo a alias “Naín” o “El Menor”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidas como Los Pachenca.

De acuerdo con información de las Fuerzas Militares, la ofensiva se desarrolló en la vereda Kamuishisain, en medio de operaciones del Plan Ayacucho Plus, mediante un asalto directo y maniobra de combate contra el frente “Javier Cáceres” de esa organización armada.

El resultado, según el reporte oficial, fue la muerte en desarrollo de operaciones militares de nueve integrantes de esa estructura, a quienes señalan de conformar el anillo de seguridad y la red de apoyo de alias “Naín”. Las autoridades aseguran que con esta acción se produjo una afectación del 75 % de esa organización criminal.

En la operación participaron tropas del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de inteligencia de la Policía Nacional. Además, fueron incautadas armas largas y cortas, material de intendencia, dos camionetas y dos motocicletas que, según las autoridades, eran utilizadas para actividades ilícitas.

Durante el desarrollo de la ofensiva, tres uniformados del Ejército resultaron heridos levemente. Los militares fueron evacuados y trasladados al Hospital Militar, donde reciben atención médica.

Las Fuerzas Militares señalaron que este golpe fractura de manera significativa las actividades criminales de esta estructura en Magdalena y La Guajira, especialmente por su presunta injerencia en rutas del narcotráfico, extorsiones sobre la Troncal del Caribe, movilidad armada y salida marítima de estupefacientes.

También indicaron que la operación busca frenar la expansión territorial del grupo y debilitar su sostenimiento financiero, ligado, según el reporte oficial, a delitos como extorsión, reclutamiento forzado, homicidios y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.