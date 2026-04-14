Trancón en la Autopista Norte por inundaciones: conozca el estado de las vías y la movilidad

Trancón en la Autopista Norte por fuertes lluvias: conozca el estado de las vías y la movilidad

Este martes, 14 de abril, se han registrado fuertes lluvias en las localidades de Suba, Usaquén, Puente Aranda, Los Mártires, Tunjuelito, Usme y San Cristóbal. Debido a esta situación, se han reportado encharcamientos e inundaciones en varios puntos de la capital del país.

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Una de las vías que más se ha visto afectada es la Autopista Norte. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en la calle 209, en sentido norte - sur, se registra alta congestión vehicular debido al desbordamiento del canal de agua. Por lo que las autoridades de tránsito han recomendado tomar la carrera 7 como ruta alterna.

Asimismo, se han reportado encharcamientos en la Autopista Norte con calle 170, sentido sur - norte; en la carrera 19 con calle 134, sentido norte - sur; en la Autopista Norte con calle 85, sentido sur - norte; y en la carrera 7 con calle 91, sentido sur - norte.

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Asimismo, en la tarde de este marte se han reportado otros hechos como un accidente entre un tractocamión y un automóvil en la localidad de Bosa, en la Autopista Sur con Av. Bosa, sentido oriente - occidente; y un accidente entre un tractocamión y un motociclista, en la localidad de Kennedy, en la Av. Boyacá con calle 5A, sentido Norte - Sur