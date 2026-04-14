Hija de Ricardo Arjona es seleccionada como parte del elenco de la próxima película de ‘Superman’

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 19: Adria Arjona attends the Los Angeles Premiere of "Splitsville" at AMC The Grove 14 on August 19, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Rodin Eckenroth/FilmMagic) / Rodin Eckenroth

La actriz puertorriqueña Adria Arjona ha sido seleccionada para formar parte del elenco de la próxima película de ‘Superman’.

A principios de abril, cuatro actrices realizaron pruebas de cámara en Atlanta, entre ellas Eva De Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten.

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El actor estadounidense David Corenswet es Superman, con Nicholas Hoult interpretando a Lex Luthor.

A esto se suma el regreso de varias estrellas como Rachel Brosnahan en el papel de Luisa Lane e Isabela Merced como Hawkgirl.

Su director, James Gunn, escribió ‘Superman: El hombre del mañana’, que será estrenada el 9 de julio de 2027.

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Es la secuela de ‘Superman’, que recaudó 618,7 millones de dólares a nivel mundial en 2025.

DC Studios estrenará ‘Supergirl’ en junio, ‘Clayface’ el 23 de octubre de este año y ‘Batman: Parte II’ en octubre de 2027.