Reforma a la salud debe centrarse en prevención y control territorial, advierte Yamit Noé Hurtado

El representante a la Cámara electo Yamit Noé Hurtado planteó una crítica estructural al sistema de sald colombiano y a la reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, señalando que el modelo actual sigue centrado en la enfermedad y no en la prevención. Según explicó, uno de los principales errores es que «...el sistema de salud colombiano solo entra a funcionar cuando se enferma la persona...», lo que genera altos costos y saturación hospitalaria.

El representante electo advirtió que la reforma presentada tiene «muchos baches» y carece de un enfoque integral. En su concepto, no puede ser diseñada únicamente desde el Ministerio de Salud, sino que debe involucrar a alcaldías y territorios para atender determinantes básicos como el acceso al agua, el estado de las viviendas y las condiciones sanitarias. «...Tiene que ser una reforma multidisciplinaria e interdisciplinaria...», afirmó.

El congresista electo propuso un cambio de paradigma hacia la salud preventiva, basado en sistemas de vigilancia comunitaria. Yamit Noé Hurtado explicó que el objetivo debe ser detectar enfermedades antes de que se agraven, evitando hospitalizaciones costosas. «...Yo prefiero prevenir… que caer en una unidad de cuidado intensivo...», sostuvo, al tiempo que defendió el uso de equipos de atención básica y auxiliares de enfermería para monitorear poblaciones vulnerables como niños, embarazadas y adultos mayores.

Finalmente, Yamit Noé Hurtado insistió en que el sistema debe obligar a las EPS —o gestoras de salud— a reducir la carga de enfermedad de sus afiliados, incluso mediante sanciones. También propuso descentralizar la atención llevando especialistas a zonas rurales y limitar el manejo de recursos por parte de las EPS, al considerar que allí se han concentrado problemas de corrupción. En su visión, solo un modelo preventivo, territorial y controlado permitirá descongestionar hospitales y garantizar sostenibilidad financiera.