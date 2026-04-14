Real Cartagena cayó por la mínima en su visita a Patriotas Boyacá

En su visita al estadio La Independencia de Tunja, Real Cartagena fue derrotado por la mínima diferencia por Patriotas, en un juego correspondiente a la jornada 14 del Torneo BetPlay I-2026, cortando la racha de siete juegos invictos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El compromiso, que no contó con la presencia del goleador Fredy Montero en los Heroicos.

Al minuto 74, cuando el equipo local encontró el gol tras un remate de media distancia que, tras desviarse en un defensor cartagenero, terminó descolocando a Memo y colándose en el fondo de la red.

De esta manera, Real Cartagena quedó sembrado en la cuarta casilla con 26 puntos, a 9 del líder Inter Palmira, a 3 del segundo, Unión Magdalena; y a 2 de Deportes Quindío.

El próximo compromiso, en cumplimiento de la última fecha del todos contra todos, será el sábado contra Barranquilla FC en el estadio Jaime Morón León.