Nuevo equipo de alta tecnología en Clínica Nuestra salvará vidas en el Valle

En Cali los pacientes con enfermedades complejas en órganos como el corazón y el cerebro tienen ahora un nuevo recurso tecnológico para exámenes y procedimientos especializados.

Se trata de un nuevo angiógrafo que ha puesto en funcionamiento la Clínica Nuestra que sirve para ver los vasos sanguíneos en tiempo real y en 3D, lo que permite que los médicos atienden enfermedades complejas sin necesidad de cirugías abiertas, usando procedimientos mucho más sencillos para el paciente.

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La llegada de este equipo es clave, ya que evita que las personas tengan que desplazarse para conseguir una atención especializada. Según Ramiro Lozano García, gerente de la clínica, la inversión fue de unos 750 mil dólares y el objetivo principal es que la atención sea más rápida y equitativa para todos los usuarios, sin que la ubicación geográfica sea un obstáculo.

En la práctica, este aparato funciona como una cámara de alta definición que detecta obstrucciones, aneurismas o malformaciones con mucha precisión. Miled César Gómez, cardiólogo de la institución, explica que el equipo permite observar detalladamente arterias y venas en zonas críticas como el corazón, el cerebro, el cuello y las extremidades. Una de las mayores ventajas es que permite realizar el diagnóstico y el tratamiento en un mismo momento, reduciendo riesgos y evitando que el paciente deba pasar por varias intervenciones.

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Este avance es fundamental ante el aumento de casos de accidentes cerebrovasculares en la ciudad. El neurocirujano Jorge Iván Holguín destaca que, al tener el equipo disponible las 24 horas, pueden realizar procedimientos de emergencia como la trombectomía mecánica de forma inmediata. Al ser métodos mínimamente invasivos, el paciente se recupera mucho más rápido y puede retomar su vida normal en menos tiempo del que solía tardar con las técnicas tradicionales.