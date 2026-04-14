“Nos están metiendo en el conflicto”: alerta de escoltas de la UNP en Norte de Santander

Norte de Santander.

La situación de seguridad para los trabajadores de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Norte de Santander es cada vez más compleja, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde el conflicto armado sigue impactando directamente su labor.

Así lo advirtió Reiler Trujillo, quien aseguró a Caracol Radio que el panorama es crítico: “La situación es complicada, delicada, preocupante a nivel no solamente departamental, sino nacional”.

El vocero explicó que los grupos armados ilegales están involucrando directamente a los esquemas de protección dentro del conflicto, lo que incrementa el riesgo para escoltas y beneficiarios.

“Nuevamente estos grupos al margen de la ley nos están vinculando directamente a nosotros dentro del conflicto interno que vive el país, generando un riesgo más aún para todos”, afirmó.

Trujillo también señaló que, hechos como el hurto de vehículos, la retención de escoltas y la pérdida de armamento no son nuevos en esta zona.

“Eso no es de ahorita, eso ya viene presentándose hace más de seis años, estas situaciones han sido constantes en territorios con alta presencia de actores armados”, dijo.

Sobre el acompañamiento institucional, fue enfático en señalar las dificultades que enfrentan en terreno: “Hay municipios que lastimosamente no cuentan con presencia de la autoridad, tampoco hay garantías de seguridad ni siquiera para la misma Fuerza Pública”.

Pese a este panorama, los trabajadores deben continuar cumpliendo su labor sin importar las condiciones de seguridad.

“Nosotros tenemos que estar donde estén los beneficiarios, no podemos evitar o prohibirles que ellos se desplacen”, explicó.

Finalmente, alertó sobre el incremento de las amenazas y la magnitud de las pérdidas que ha dejado esta problemática.

“Hasta el 2024 llegan más de 50 camionetas hurtadas y casi 100 armas en manos de estos grupos”, concluyó.