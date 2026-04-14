“Toma el juego”: la iniciativa que proyecta el fútbol callejero en Bogotá

Nike continúa expandiendo su impacto en el fútbol global con la llegada de Toma el Juego a Bogotá, una plataforma que busca transformar la manera en que se vive este deporte, llevándolo nuevamente a las calles y a las comunidades.

El evento se llevó a cabo el pasado 11 de abril en el parque de Cedritos, al norte de la capital, donde cerca de 100 jugadores distribuidos en 24 equipos participaron en intensos partidos de 3 vs. 3. Más allá de la competencia, la jornada se convirtió en una celebración de la cultura urbana, con barrios representando su identidad y demostrando que el talento también nace fuera de los escenarios tradicionales.

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Toma el Juego ya ha pasado por ciudades como Los Ángeles, Ciudad de México, Lima, Santiago, Seúl y Miami, consolidándose como un fenómeno global rumbo al Mundial de 2026. En Bogotá, los equipos ganadores lograron su clasificación a la final nacional que se disputará el próximo 21 de mayo, donde se enfrentarán a clubes de Medellín por un cupo a la instancia internacional.

La iniciativa de Nike no solo busca fomentar el deporte, sino también descubrir nuevos talentos. En ciudades como Los Ángeles, la marca ha logrado identificar jugadores emergentes y proyectarlos a nivel profesional, borrando la línea entre lo amateur y lo competitivo. En Colombia, el objetivo es encontrar historias similares a la de Richard Ríos, quien inició en el fútbol callejero y hoy se destaca en el fútbol internacional.

Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia, explicó el enfoque de esta propuesta:

“Lo que diferencia a Toma el Juego es el cambio de lógica. Antes el fútbol se contaba desde las estrellas, hoy se construye desde la comunidad. Las nuevas generaciones ya no consumen el deporte como antes; ahora todo es expresión cultural, identidad y pertenencia” aseguró el gerente general de Nike Colombia.

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Con presencia en más de 20 ciudades y proyección a expandirse en más de 20 países, Toma el Juego se consolida como una plataforma que une deporte, música, contenido digital y cultura urbana. La siguiente parada será Medellín el próximo 25 de abril, mientras los finalistas apuntan a la gran final internacional que se disputará en Ciudad de México a inicios de junio, reafirmando que el fútbol más auténtico sigue naciendo en la calle.