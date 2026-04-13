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13 abr 2026 Actualizado 21:12

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Se estrena el primer tráiler de la nueva adaptación de ‘La Familia Ingalls’

La nueva serie de televisión se basará en la saga literaria ‘La familia Ingalls’ de Laura Ingalls Wilder.

Captura de pantalla del avance oficial de &#039;Little House on the Prairie&#039;, tomada de la cuenta oficial de Netflix en YouTube.

Captura de pantalla del avance oficial de 'Little House on the Prairie', tomada de la cuenta oficial de Netflix en YouTube.

Captura de pantalla del avance oficial de &#039;Little House on the Prairie&#039;, tomada de la cuenta oficial de Netflix en YouTube.

Matheo

Este lunes se ha estrenado el primer tráiler de la nueva adaptación de ‘La familia Ingalls’.

La serie de televisión está basada en la saga literaria ‘La familia Ingalls’ de Laura Ingalls Wilder.

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Laura, inspirada en la propia autora e interpretada por Alice Halsey, es la protagonista y narradora.

La serie se centra en la familia Ingalls, que vive en una granja en Plum Creek, cerca de Walnut Grove, Minnesota, entre las décadas de 1870 y 1890.

Charles, Caroline, Laura, Mary y Carrie Ingalls fueron interpretados en la serie original por Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson y las gemelas Lindsay y Sydney Greenbush.

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La nueva serie se centraría más en los libros originales, en lugar de ser un reinicio de la serie original.

La serie se estrenará en Netflix el 9 de julio.

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