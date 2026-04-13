Se conoce un nuevo adelanto de la película ‘Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: El Tour en 3D’.

Este jueves se conoció el segundo adelanto de la película ‘Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: El Tour en 3D’.

La película está protagonizada por Eilish e incluye actuaciones de su séptima gira ‘Hit Me Hard and Soft’ en 2025, en Manchester, Inglaterra.

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Es la segunda película de conciertos de Eilish, tras ‘Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles’ de 2021.

En julio de 2025, durante la gira ‘Hit Me Hard and Soft: The Tour’ de Billie Eilish en Manchester, la artista anunció que el concierto se estaba filmando para un proyecto secreto en 3D con el director canadiense, James Cameron.

En noviembre de 2025, se reveló que el proyecto era una película documental del concierto, con Eilish y Cameron como codirectores.

La producción utilizó tecnología de realidad virtual 3D.

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Durante una entrevista, Cameron reveló que fue él quien tuvo la idea de grabar la gira de Eilish en 3D, ya que es amigo íntimo de su madre, Maggie Baird.

La película será estrenada en Colombia y a nivel mundial el 8 de mayo.