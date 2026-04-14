Más de 56.000 universitarios en Medellín ahora cuentan con entornos más saludables
A través de la Secretaría de Salud, el Distrito ya acompaña a 60 instituciones en la promoción de hábitos de vida sanos y educación pública.
Medellín
Medellín presentó una nueva estrategia que busca brindar más entornos saludables en las Universidades e Instituciones de Educación Superior, para mejorar la calidad de vida de los estudiantes en los campus.
Durante el año 2025, esta iniciativa logró apoyar a más de 56 mil jóvenes, promoviendo el bienestar a través de la educación en salud pública y el mejoramiento de los entornos académicos como espacios protectores.
Este modelo destaca frente a otras iniciativas por su cobertura institucional: 45 universidades del distrito reciben acompañamiento técnico permanente para diagnosticar y atender necesidades específicas en la salud de los estudiantes. Además, un total de 60 instituciones están articuladas a la estrategia, garantizando que sus comunidades tengan acceso directo a toda la oferta de servicios y programas de bienestar que ofrece la administración distrital.
Más información
Más de 2.000 acciones fueron realizadas por parte de la Secretaría de Salud Pública, enfocadas en crear entornos más sanos, beneficiando directamente a 37.000 estudiantes. Por otro lado, el componente educativo también fue protagonista, logrando que 1.405 jóvenes participaran en cátedras enfocadas en temas de salud, diseñadas para los alumnos y que sean ellos agentes de cambio dentro de sus propias comunidades.
Finalmente, la estrategia unifica el arte y la práctica profesional como herramientas de transformación, con activaciones culturales que impactaron a más de 1.100 estudiantes en la adopción de hábitos de vida sanos.
Los estudiantes que han participado en esta estrategia han ejecutado 191 intervenciones comunitarias, llevando el conocimiento académico directamente a los barrios y fortaleciendo el impacto social de la salud pública en diferentes entornos sociales.