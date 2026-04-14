Más de 56.000 universitarios en Medellín ahora cuentan con entornos más saludables

Medellín

Medellín presentó una nueva estrategia que busca brindar más entornos saludables en las Universidades e Instituciones de Educación Superior, para mejorar la calidad de vida de los estudiantes en los campus.

Durante el año 2025, esta iniciativa logró apoyar a más de 56 mil jóvenes, promoviendo el bienestar a través de la educación en salud pública y el mejoramiento de los entornos académicos como espacios protectores.

Este modelo destaca frente a otras iniciativas por su cobertura institucional: 45 universidades del distrito reciben acompañamiento técnico permanente para diagnosticar y atender necesidades específicas en la salud de los estudiantes. Además, un total de 60 instituciones están articuladas a la estrategia, garantizando que sus comunidades tengan acceso directo a toda la oferta de servicios y programas de bienestar que ofrece la administración distrital.

Más de 2.000 acciones fueron realizadas por parte de la Secretaría de Salud Pública, enfocadas en crear entornos más sanos, beneficiando directamente a 37.000 estudiantes. Por otro lado, el componente educativo también fue protagonista, logrando que 1.405 jóvenes participaran en cátedras enfocadas en temas de salud, diseñadas para los alumnos y que sean ellos agentes de cambio dentro de sus propias comunidades.

Finalmente, la estrategia unifica el arte y la práctica profesional como herramientas de transformación, con activaciones culturales que impactaron a más de 1.100 estudiantes en la adopción de hábitos de vida sanos.

Los estudiantes que han participado en esta estrategia han ejecutado 191 intervenciones comunitarias, llevando el conocimiento académico directamente a los barrios y fortaleciendo el impacto social de la salud pública en diferentes entornos sociales.