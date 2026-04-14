Manifestantes bloquean la vía Ibagué – Alto de la Línea – Calarcá

Ibagué

Desde la noche del lunes 13 de abril integrantes de la Asociación de Usuarios Campesinos del Tolima ANUC bloquean la vía Ibagué – Cajamarca – Alto de la Línea por aparentes incumplimientos en acuerdos con entidades del Gobierno Nacional.

Según Claudia Suarez, presidenta de la ANUC en el Tolima, la protesta será indefinida en el paso por el municipio de Cajamarca, además indicó que el plantón se hace contra la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras.

“Hoy quiero darle un mensaje al señor Felipe Harman, usted nos ha llevado a esto, el campesinado está presente y al campesinado se le cumple, hay unos acuerdos sobre la reparación colectiva de la ANUC y esto se está incumpliendo, estamos de manera pacifica en este punto donde pasa todo el transporte de carga a nivel nacional”, dijo Claudia Suarez, presidenta de la ANUC en el Tolima.

Por su parte, el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, se reunió con los manifestantes y llegó a unos acuerdos para que por algunos espacios de tiempo se permitan el paso de los automotores.

“Ellos han tomado la decisión de hacer una manifestación pacifica acá en Cajamarca, ellos como grupo han decidido hacer un cierre parcial, se hace un cierre de 30 minutos y se hace el paso durante 90 minutos, ellos hacen esta protesta contra dos entidades del Gobierno Nacional con el fin de reclamarle los compromisos de tierras”, destacó Camilo Valencia.

El alcalde de Cajamarca hizo un llamado al Gobierno Nacional para que atiendan a las cerca de 60 personas que están sobre la vía nacional a la altura de esta población impidiendo el paso de automotores.

Caracol Radio conoció que, pese a que la apertura de la vía se está haciendo cada 30 minutos, desde la noche del lunes 13 de abril se ha presentado un fuerte trancón tanto en el sentido hacia el Tolima y hacia el Quindío en el paso por la Cordillera central.