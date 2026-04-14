Mac Master desmiente acusaciones del Minsalud y critica gestión de UPC: “está diciendo mentiras”

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/04/2024.- El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, habla este sábado durante un conversatorio en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) en Bogotá (Colombia). Tres expertos en economía, sociedad y medio ambiente colocaron este sábado a América Latina bajo inspección en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) y discutieron sobre la falta de desarrollo e integración de la región. EFE/Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )