Mac Master desmiente acusaciones del Minsalud y critica gestión de UPC: “está diciendo mentiras”
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, calificó las afirmaciones del ministro como “mentiras” y lo acusó de desviar la atención de su propia responsabilidad en la situación actual.
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...