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14 abr 2026 Actualizado 14:22

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Mac Master desmiente acusaciones del Minsalud y critica gestión de UPC: “está diciendo mentiras”

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, calificó las afirmaciones del ministro como “mentiras” y lo acusó de desviar la atención de su propia responsabilidad en la situación actual.

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/04/2024.- El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, habla este sábado durante un conversatorio en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) en Bogotá (Colombia). Tres expertos en economía, sociedad y medio ambiente colocaron este sábado a América Latina bajo inspección en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) y discutieron sobre la falta de desarrollo e integración de la región. EFE/Carlos Ortega

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/04/2024.- El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, habla este sábado durante un conversatorio en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) en Bogotá (Colombia). Tres expertos en economía, sociedad y medio ambiente colocaron este sábado a América Latina bajo inspección en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) y discutieron sobre la falta de desarrollo e integración de la región. EFE/Carlos Ortega / Carlos Ortega (EFE)

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/04/2024.- El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, habla este sábado durante un conversatorio en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) en Bogotá (Colombia). Tres expertos en economía, sociedad y medio ambiente colocaron este sábado a América Latina bajo inspección en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) y discutieron sobre la falta de desarrollo e integración de la región. EFE/Carlos Ortega

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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