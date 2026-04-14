¡Insólito! Joven cayó en una alcantarilla en Kennedy: denuncian que no recibió ayuda oportuna

Joven cayó en una alcantarilla en la localidad de Kennedy: denuncian que no recibió ayuda oportuna

Durante la tarde de este martes, 14 de abril, se conoció una denuncia que involucra a un menor de edad. Según se ha podido conocer, un estudiante del colegio Rafael Goberna cayó en una alcantarilla con la tapa mal puesta en la carrera 86G con calle 39, en la localidad de Kennedy.

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Lo más grave, es que el joven habría permanecido varios minutos tirado en el suelo sin recibir la ayuda necesaria. La denuncia la hizo el concejal de Bogotá Julián Sastoque. “El estudiante permaneció cerca de 40 minutos sin recibir auxilio oportuno”, fueron las palabras del cabildante.

Sin embargo, minutos más tarde, Bomberos de Bogotá se refirió a este caso y aseguró que brindó ayuda al joven que cayó en la alcantarilla. “Realizamos el rescate y brindamos atención prehospitalaria a una menor de edad que cayó en una alcantarilla, en la Carrera 86G con Calle 38C Sur”, dijo la entidad.

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Todavía no se conoce la condición de salud del joven estudiante, quien, según se ha podido ver en la imagen difundida en redes sociales, quedó boca abajo tirado en el suelo, con una de sus piernas dentro de la alcantarilla y su maleta tirada a un lado.