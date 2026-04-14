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14 abr 2026 Actualizado 01:50

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Gobernadores respaldan a alcaldes y piden prudencia al presidente Petro por sus advertencias

Desde la Federación Nacional de Departamentos, los mandatarios defendieron la autonomía territorial y rechazaron posibles presiones desde el Gobierno nacional.

Rafaela Cortés presidente de la Deferción Nacional de Departamentos

Rafaela Cortés presidente de la Deferción Nacional de Departamentos

Rafaela Cortés presidente de la Deferción Nacional de Departamentos

Jimmy Ávila

Los gobernadores del país, a través de la Federación Nacional de Departamentos, expresaron su respaldo a los alcaldes y recordaron que son autoridades elegidas por voto popular, con autonomía territorial y sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional.

El pronunciamiento se da luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera sobre la posibilidad de retirar del cargo a mandatarios locales, lo que generó preocupación entre los líderes regionales.

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Los alcaldes son jefes de la administración local elegidos por los ciudadanos en el marco de la Constitución y la ley”, señalaron los gobernadores en su declaración.

Asimismo, hicieron un llamado a la “responsabilidad en el lenguaje público para no afectar la confianza institucional ni el equilibrio democrático”.

Leer más: “Culpar a los mandatarios por el aumento de los prediales es demagógico”: Fedemunicipios a Petro

Finalmente, insistieron en la importancia de respetar la autonomía de las entidades territoriales como base del orden institucional en el país.

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