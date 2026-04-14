Gobernadores respaldan a alcaldes y piden prudencia al presidente Petro por sus advertencias

Los gobernadores del país, a través de la Federación Nacional de Departamentos, expresaron su respaldo a los alcaldes y recordaron que son autoridades elegidas por voto popular, con autonomía territorial y sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional.

El pronunciamiento se da luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera sobre la posibilidad de retirar del cargo a mandatarios locales, lo que generó preocupación entre los líderes regionales.

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“Los alcaldes son jefes de la administración local elegidos por los ciudadanos en el marco de la Constitución y la ley”, señalaron los gobernadores en su declaración.

Asimismo, hicieron un llamado a la “responsabilidad en el lenguaje público para no afectar la confianza institucional ni el equilibrio democrático”.

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Finalmente, insistieron en la importancia de respetar la autonomía de las entidades territoriales como base del orden institucional en el país.