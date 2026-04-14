Frustraron robo a droguería en Bogotá: capturaron y expulsaron del país a ladrones

La Policía Metropolitana de Bogotá logró en una operación contundente capturar en flagrancia a siete delincuentes que pretendían saquear una droguería en el sector del 7 de agosto, en la localidad de Barrios Unidos.

Esta acción de las autoridades evitó el hurto de mercancía que estaba siendo camuflada en una carreta de reciclaje para facilitar la huida.

Los seis delincuentes, según el reporte de las autoridades, eran reincidentes, con antecedentes por hurto a comercio y robo de cable, lo que representaba una amenaza constante para la seguridad de la capital.

“Gracias a la vigilancia de nuestras cámaras y la reacción de la Policía, se da captura a estos delincuentes en flagrancia. Pero no nos quedamos ahí, mediante una comunicación fluida con la Fiscalía y Migración Colombia, logramos individualizar cada caso y demostrar que eran reincidentes. Hoy, estos ciudadanos han sido expulsados del país. El mensaje es claro: en Bogotá nos tomamos la seguridad en serio y vamos hasta las últimas consecuencias para que la ciudadanía camine segura”, afirmó Melissa Morales, alcaldesa de Barrios Unidos.

Por su parte, Moisés García, director de la Regional Andina de Migración Colombia, indicó: “Una vez resuelta su situación judicial, se dispuso su expulsión inmediata del territorio nacional, bajo la observancia del debido proceso y un análisis independiente de cada caso. Continuamos ejerciendo la gestión migratoria bajo parámetros de orden y respeto por todas y todos los migrantes en Bogotá“.

Los seis capturados fueron trasladados hacia el aeropuerto El Dorado. Allí, bajo la custodia de la Policía Metropolitana de Bogotá y Migración Colombia, se hizo efectiva la medida de expulsión.