Doble homicidio en la ciudadela La Libertad de Cúcuta

Cúcuta.

Dos personas fueron asesinadas a disparos en la calle 17 con avenida 21 del barrio Policarpa, en la ciudadela La Libertad. Las víctimas se encontraban en un establecimiento abierto al público cuando sicarios llegaron y dispararon en repetidas ocasiones.

Un hombre murió en el lugar, mientras que una mujer quedó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció minutos después.

La Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana de Cúcuta hizo presencia en la escena y recolectó varios videos de cámaras de seguridad, así como otros elementos que servirán como insumo para la investigación.

Por el momento, se desconoce la identidad de las víctimas y no están claros los móviles del doble homicidio.