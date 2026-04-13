Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 abr 2026 Actualizado 11:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Doble homicidio en la ciudadela La Libertad de Cúcuta

Pareja fue asesinada al interior de un establecimiento comercial.

Foto: Referencia.

Foto: Referencia.

Foto: Referencia.

Camilo Picón.

Cúcuta

Cúcuta.

Dos personas fueron asesinadas a disparos en la calle 17 con avenida 21 del barrio Policarpa, en la ciudadela La Libertad. Las víctimas se encontraban en un establecimiento abierto al público cuando sicarios llegaron y dispararon en repetidas ocasiones.

Un hombre murió en el lugar, mientras que una mujer quedó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció minutos después.

La Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana de Cúcuta hizo presencia en la escena y recolectó varios videos de cámaras de seguridad, así como otros elementos que servirán como insumo para la investigación.

Por el momento, se desconoce la identidad de las víctimas y no están claros los móviles del doble homicidio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir