Choque político entre la Gobernación del Valle y presidente Petro por el catastro

Cali

Un nuevo cruce político se desató entre la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y el presidente Gustavo Petro, esta vez por el ajuste de los avalúos catastrales ordenado por el Gobierno Nacional a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

La controversia surgió luego de que la mandataria anunciara la revisión y posible ajuste de los avalúos rurales, tras las quejas por el aumento en el valor oficial de los predios, base para el cobro del impuesto predial.

Según explicó, la decisión busca aliviar la carga económica sobre los campesinos del departamento, que han elevado sus quejas y que en otras regiones ha provocado bloqueos.

El anuncio de Toro provocó la reacción del presidente Petro, quien a través de su cuenta de X aseguró que la mandataria no está defendiendo a los campesinos, sino a “grandes azucareros que monopolizan el uso de la tierra en el Valle del Cauca”.

El jefe de Estado también señaló que los concejos municipales pueden exonerar del impuesto predial a los campesinos y acusó a la gobernadora de tener cercanía con “los grandes hacendados testaferros de la mafia” a quienes se les debe cobrar la tasa más alta de dicho impuesto.