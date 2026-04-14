Aida Quilcué pacta compromiso con empresarios del Valle para impulsar la competitividad de la región

En la plazoleta Jairo Varela en Cali, culminó la Minga Indígena que adelanto por el suroccidente del país, Aida Quilcué, formula vicepresidencial de Iván Cepeda.

Al termino de la Minga Indígena que había iniciado la semana pasado al sur del país, Aida Quilcué, formula vicepresidencial de Iván Cepeda, se reunió en Cali con varios gremios empresariales del Valle del Cauca, como el Comité Intergremial, Fenavi, Acodres, ProPacífico y Camacol, además de representantes de la industria cultural.

En dicha reunión privada en el Club de Ejecutivos de la ciudad, lQuilcué tendió puentes de cooperación y sentó las bases para la construcción de una hoja de ruta conjunta, orientada a potenciar el crecimiento económico y el desarrollo integral del suroccidente colombiano.

Durante la jornada, se enfatizó la necesidad de una articulación real entre el sector público y el tejido productivo.

La vicepresidente de la candidatura presidencial de Cepeda, destacó que el progreso nacional depende de una comunicación fluida con las regiones, reconociendo al Valle del Cauca como un eje fundamental para la competitividad del país debido a su diversidad industrial y su capacidad exportadora.

Puntos clave

Cooperación Público-Privada: Se establecieron las bases para un trabajo coordinado que permita destrabar proyectos de infraestructura y fomento empresarial.

Desarrollo Regional: El diálogo se centró en soluciones concretas para fortalecer la competitividad local, con un enfoque en la innovación y la sostenibilidad.

Puentes de Diálogo: Ambas partes coincidieron en que el diálogo sostenido es la única vía para generar la confianza necesaria que atraiga inversión y genere empleo de calidad.