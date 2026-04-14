Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 abr 2026 Actualizado 01:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Aida Quilcué pacta compromiso con empresarios del Valle para impulsar la competitividad de la región

La formula vicepresidencial de Iván Cepeda, diálogo con empresarios de Fenavi, ProPacífico, Camacol, el Comité Intergremial del Valle, entre otros representantes de la mediana y gran empresa.

En la plazoleta Jairo Varela en Cali, culminó la Minga Indígena que adelanto por el suroccidente del país, Aida Quilcué, formula vicepresidencial de Iván Cepeda.

En la plazoleta Jairo Varela en Cali, culminó la Minga Indígena que adelanto por el suroccidente del país, Aida Quilcué, formula vicepresidencial de Iván Cepeda.

En la plazoleta Jairo Varela en Cali, culminó la Minga Indígena que adelanto por el suroccidente del país, Aida Quilcué, formula vicepresidencial de Iván Cepeda.

Al termino de la Minga Indígena que había iniciado la semana pasado al sur del país, Aida Quilcué, formula vicepresidencial de Iván Cepeda, se reunió en Cali con varios gremios empresariales del Valle del Cauca, como el Comité Intergremial, Fenavi, Acodres, ProPacífico y Camacol, además de representantes de la industria cultural.

En dicha reunión privada en el Club de Ejecutivos de la ciudad, lQuilcué tendió puentes de cooperación y sentó las bases para la construcción de una hoja de ruta conjunta, orientada a potenciar el crecimiento económico y el desarrollo integral del suroccidente colombiano.

Durante la jornada, se enfatizó la necesidad de una articulación real entre el sector público y el tejido productivo.

La vicepresidente de la candidatura presidencial de Cepeda, destacó que el progreso nacional depende de una comunicación fluida con las regiones, reconociendo al Valle del Cauca como un eje fundamental para la competitividad del país debido a su diversidad industrial y su capacidad exportadora.

Puntos clave

Cooperación Público-Privada: Se establecieron las bases para un trabajo coordinado que permita destrabar proyectos de infraestructura y fomento empresarial.

Desarrollo Regional: El diálogo se centró en soluciones concretas para fortalecer la competitividad local, con un enfoque en la innovación y la sostenibilidad.

Puentes de Diálogo: Ambas partes coincidieron en que el diálogo sostenido es la única vía para generar la confianza necesaria que atraiga inversión y genere empleo de calidad.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir