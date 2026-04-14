Caen presuntos disidentes FARC con armas largas, cortas, granadas y drones en Dagua, Valle

En zona rural del municipio de Dagua, autoridades reportaron la captura de cinco presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, frente Jaime Martínez, durante un operativo desarrollado en el corregimiento El Queremal.

Según el Ejército, la operación se llevó a cabo tras varios meses de labores de inteligencia militar y mediante orden judicial de allanamiento. En el procedimiento fueron capturadas tres mujeres y dos hombres, quienes estarían vinculados a este grupo armado organizado.

Los detenidos serían señalados de extorsión, instalación de retenes ilegales, intimidación y atentados terroristas, hechos que venían afectando la seguridad y la tranquilidad de las comunidades en esta zona del Valle del Cauca.

Durante el operativo incautaron material de guerra que, según las autoridades, sería utilizado para la ejecución de ataques en la región. Entre los elementos se encuentran cinco armas largas, tres armas cortas, 588 cartuchos de diferentes calibres, 20 proveedores, dos granadas para dron, una granada de fragmentación, además de ocho teléfonos celulares, cuatro memorias USB y material alusivo al grupo armado.

Durante el operativo incautaron material de guerra que, según las autoridades, sería utilizado para la ejecución de ataques en la región Ampliar Durante el operativo incautaron material de guerra que, según las autoridades, sería utilizado para la ejecución de ataques en la región Cerrar

El general Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército informó que todos los elementos incautados y los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente.

Las personas detenidas harían parte de la estructura Jaime Martínez, disidencia de las FARC que delinque bajo el mando de alias Iván Mordisco. En esta zona, comunidades habían denunciado recientemente casos de extorsión a comerciantes.