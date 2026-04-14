“Aquí el único con relaciones de amistad con mafiosos es usted”: Clara Luz Roldán responde a Petro

La codirectora del Partido de la U cuestionó varias decisiones del Gobierno Nacional, entre ellas el llamado “Pacto de la Picota”.( Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Colprensa/Archivo. )

Cali

La codirectora del Partido de la U, Clara Luz Roldán, se sumó a la controversia por los avalúos catastrales y respondió al presidente Gustavo Petro, luego de sus señalamientos contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

A través de su cuenta en X, Roldán rechazó las acusaciones del jefe de Estado sobre la supuesta cercanía de la mandataria con “grandes hacendados testaferros de la mafia”, señalando que “Aquí el único con probadas relaciones de amistad con mafiosos es usted”.

La dirigente política también cuestionó varias decisiones del Gobierno Nacional, entre ellas el llamado “Pacto de la Picota”, la política de “paz total”, la suspensión de órdenes de captura a narcotraficantes y el denominado tarimazo con líderes de la mafia en Medellín.

“Quien tiene estrechas relaciones con la mafia es usted y su gobierno”, escribió.

Frente al impacto del catastro en el sector rural, criticó la posición del mandatario, señalando que, “No se puede ser más insensible con humildes campesinos que hoy a gritos piden que no les expropien sus tierras por la vía del incremento desmedido en el avalúo catastral. Su soberbia con esa Colombia profunda le pasará factura”.