Sancionan vehículos por incumplir normas de tránsito durante la minga indígena en Cali

El subsecretario de Movilidad de Cali, Jorge Escobar Nieto, informó que durante la minga realizada en la ciudad, en el marco de la visita de Aida Quilcué, actual senadora y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, se identificaron varios vehículos que estaban infringiendo normas de tránsito.

Fueron sancionados cinco chivas y tres camionetas unas por sobrecupo, la cual tiene un valor de 15 salarios mínimos legales vigentes y otros por tapar la placa, la cual tiene un valor de 8 salarios mínimos legales vigentes.

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Según explicó el funcionario, previamente se había realizado mesas de trabajo en las que se pactaron compromisos para respetar las normas de tránsito en Cali. Sin embargo, al no cumplirse estos acuerdos, las autoridades procedieron a imponer sanciones.

En ese contexto, se detectaron buses escalera o chivas que transportaban personas sobre el techo e incluso colgando de los vehículos, situación que generó la imposición de comparendos.

De igual manera, se evidenció la presencia de camionetas con placas ocultas mediante banderas o cintas, además de vehículos estacionados en lugares no permitidos.

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“Pese a haber hecho coordinaciones previas con la gente de seguridad de la candidata y con la gente de logística de estos medios de transporte se suscitó que llegaron algunos carros con las placas tapadas con banderas o con telas. Sin embargo, al llamado al orden de los agentes de tránsito fueron retirados inmediatamente. Por otro lado, las chivas llegaron con personas en el techo o por fuera lo cual está prohibido en la ciudad de Cali”, explicó el subsecretario Escobar.

Por esta razón, las autoridades emitieron varios comparendos a los vehículos involucrados, reiterando el llamado al cumplimiento de las normas de tránsito en este tipo de movilizaciones.