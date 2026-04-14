A la cárcel presunto responsable de homicidio en Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta.

Un juez envió a la cárcel a Edison Yoan Acevedo Roa, señalado como presunto responsable del homicidio de un ciudadano en hechos ocurridos el pasado 9 de marzo en el barrio San Rafael de Cúcuta.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el procesado fue imputado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

Según la investigación, Acevedo Roa habría desenfundado un arma de fuego con el fin de intimidar a varias personas que se encontraban en unas escaleras del sector.

En medio de la situación, un habitante de calle que estaba en la zona fue impactado y murió debido a la gravedad de la herida.

La captura del presunto responsable se llevó a cabo en el barrio Santo Domingo, mediante un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con unidades de la Sijín de la Policía Nacional.

Tras las audiencias, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.