Villa de Leyva tendrá la primera granja solar pública de Boyacá: beneficiará a más de 500 familias

Familias rurales tendrán hasta un 60 % de ahorro en su factura de energía eléctrica

Villa de Leyva

El municipio de Villa de Leyva avanza en la construcción de la primera granja solar pública del departamento, un proyecto que ya supera el 70 % de ejecución y que, según anunció el alcalde Víctor Gamboa, entraría en funcionamiento a mediados de este año.

“Muy contentos de lograr que seamos la primera granja solar pública de Boyacá, que va a beneficiar a más de 500 familias del sector rural, de estratos 1 y 2, durante 20 años”, afirmó el mandatario en diálogo con Caracol Radio.

De acuerdo con el alcalde, la iniciativa permitirá a las familias campesinas acceder a una reducción significativa en sus facturas de energía. “Van a tener entre un 40 % y un 60 % de ahorro en la facturación de la energía eléctrica, lo que representa un alivio para sus hogares”, explicó.

El proyecto, que inició en 2024, ha enfrentado importantes retos técnicos y logísticos, especialmente por el terreno donde se construye. “Este era un antiguo botadero de basura, lo que implicó retirar residuos acumulados durante años y adecuar el terreno para poder desarrollar la obra”, señaló.

A pesar de las dificultades, el mandatario destacó el impacto ambiental y social de la iniciativa. “Hoy estamos transformando un predio inutilizado en un espacio que aporta a la transición energética y al cuidado del medio ambiente”, indicó.

Actualmente, se adelanta la instalación de paneles solares y las conexiones a las redes de mediana y alta tensión, mientras se preparan las pruebas técnicas para su puesta en marcha. “Esperamos que en junio, para el aniversario de Villa de Leyva, podamos entregarla en operación”, precisó.

Además, el alcalde aseguró que el objetivo es ampliar la capacidad de generación energética del municipio. “Queremos lograr entre el 65 % y el 70 % de autogeneración y convertirnos en una ciudad autosuficiente en energía”, afirmó.

También explicó que, aunque la inversión inicial es alta, los beneficios a largo plazo son significativos. “Una hectárea que genere un mega puede costar cerca de 7.000 millones de pesos, pero en el mediano y largo plazo resulta más económico que la energía convencional”, concluyó.