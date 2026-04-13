Britney Spears ingresa a rehabilitación tras ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante estadounidense Britney Spears ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación tras ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol.

“Fue decisión suya. No se trata de una sustancia en particular, sino que tiene un doble propósito… se trata de que Britney priorice su salud mental y se tome un tiempo para sí misma para concentrarse en las cosas que son importantes para ella”, dijo un representante de la estrella del pop.

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“Está muy comprometida con su salud. Es algo que realmente quiere hacer por sí misma. Fue su propia decisión”, agregó.

Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol en marzo y puesta en libertad un día después en el sur de California, según el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura.

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“Este fue un incidente lamentable e inexcusable. Britney tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia un cambio largamente esperado en su vida. Ojalá reciba la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que logre el éxito y el bienestar”, expresó un representante en ese entonces.

La cantante deberá comparecer ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura el 4 de mayo.