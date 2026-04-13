Estrellas de Hollywood publican una carta en la que se oponen al acuerdo entre Paramount y Warner

Más de 1.000 estrellas del cine y la televisión publicaron el lunes una carta abierta oponiéndose a la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

“Esta transacción consolidaría aún más un panorama mediático ya concentrado, reduciendo la competencia en un momento en que nuestras industrias —y las audiencias a las que servimos— menos pueden permitírselo”, afirma la carta.

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“El resultado será menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para las audiencias en Estados Unidos y en todo el mundo. De manera alarmante, esta fusión reduciría el número de grandes estudios cinematográficos estadounidenses a tan solo cuatro”.

“Nos preocupa profundamente que existan indicios de apoyo a esta fusión que prioricen los intereses de un pequeño grupo de poderosos accionistas por encima del bien común”.

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“La integridad, la independencia y la diversidad de nuestra industria se verían gravemente comprometidas”.

En la carta firmada por más de 1.034 personas, figuran: Adam McKay, Alyssa Milano, Bryan Cranston, Cynthia Nixon, David Fincher, Denis Villeneuve, Elliot Page, Glenn Close, Jane Fonda, JJ Abrams, Jason Bateman, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Margaret Cho, Mark Ruffalo, Rosario Dawson, Rose O’Donnell, Ted Danson, Tiffany Haddish, Yorgos Lanthimos, entre otros.