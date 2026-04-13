Repase acá la agenda deportiva de la semana: Copa Libertadores, Champions League y Copa Sudamericana
Estelares partidos internacionales entre el martes 14 y el viernes 17 de abril.
Empieza una semana cargada de fútbol internacional. En Europa se llevarán a cabo los imperdibles cuartos de final de la Champions League, mientras que en el continente americano sigue su curso la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Martes 14 de abril
- Champions League
Liverpool vs PSG (2 PM) - 622 y 1622
Atlético de Madrid vs Barcelona (2 PM) - 621 y 1621
- Copa Libertadores
Cerro Porteño vs Junior de Barranquilla (5 PM) - 621 y 1621
Nacional vs Deportes Tolima (5 PM) - 622 y 1622
Estudiantes de La Plata vs Cusco (5 PM) - 627 y 1627
Boca Juniors vs Barcelona Guayaquil (7 PM) - 621 y 1621
Miércoles 15 de abril
- Champions League
Bayern Múnich vs Real Madrid (2 PM) - 621 y 1621
Arsenal vs Sporting (2 PM) - 622 y 1622
- Copa Libertadores
Corinthans vs Santa Fe (7:30 PM) - 622 y 1622
Ind. del Valle vs Universidad Central (9 PM) - 626 y 1626
- Copa Sudamericana
Racing vs Botafogo (5 PM) - 610 y 1610
América de Cali vs Alianza Atlético (9 PM) - 621 y 1621
Millonarios vs Boston River (9 PM) - 610 y 1610
Jueves 16 de abril
- Copa Libertadores
Flamengo vs Independiente Medellín (7:30 PM) - 621 y 1621
- Copa Sudamericana
San Lorenzo vs Deportivo Cuenca (7:30 PM) - 610 y 1610
Viernes 17 de abril
- Serie A
Inter de Milán vs Cagliari (1:45 PM) - 621 y 1621
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...