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13 abr 2026 Actualizado 22:47

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Repase acá la agenda deportiva de la semana: Copa Libertadores, Champions League y Copa Sudamericana

Estelares partidos internacionales entre el martes 14 y el viernes 17 de abril.

Repase acá la agenda deportiva de la semana: Copa Libertadores, Champions League y Copa Sudamericana. (Photo by Masashi Hara/Getty Images)

Repase acá la agenda deportiva de la semana: Copa Libertadores, Champions League y Copa Sudamericana. (Photo by Masashi Hara/Getty Images) / Masashi Hara

Repase acá la agenda deportiva de la semana: Copa Libertadores, Champions League y Copa Sudamericana. (Photo by Masashi Hara/Getty Images)

Empieza una semana cargada de fútbol internacional. En Europa se llevarán a cabo los imperdibles cuartos de final de la Champions League, mientras que en el continente americano sigue su curso la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Martes 14 de abril

  • Champions League

Liverpool vs PSG (2 PM) - 622 y 1622

Atlético de Madrid vs Barcelona (2 PM) - 621 y 1621

  • Copa Libertadores

Cerro Porteño vs Junior de Barranquilla (5 PM) - 621 y 1621

Nacional vs Deportes Tolima (5 PM) - 622 y 1622

Estudiantes de La Plata vs Cusco (5 PM) - 627 y 1627

Boca Juniors vs Barcelona Guayaquil (7 PM) - 621 y 1621

Miércoles 15 de abril

  • Champions League

Bayern Múnich vs Real Madrid (2 PM) - 621 y 1621

Arsenal vs Sporting (2 PM) - 622 y 1622

  • Copa Libertadores

Corinthans vs Santa Fe (7:30 PM) - 622 y 1622

Ind. del Valle vs Universidad Central (9 PM) - 626 y 1626

  • Copa Sudamericana

Racing vs Botafogo (5 PM) - 610 y 1610

América de Cali vs Alianza Atlético (9 PM) - 621 y 1621

Millonarios vs Boston River (9 PM) - 610 y 1610

Jueves 16 de abril

  • Copa Libertadores

Flamengo vs Independiente Medellín (7:30 PM) - 621 y 1621

  • Copa Sudamericana

San Lorenzo vs Deportivo Cuenca (7:30 PM) - 610 y 1610

Viernes 17 de abril

  • Serie A

Inter de Milán vs Cagliari (1:45 PM) - 621 y 1621

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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