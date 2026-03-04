Guía para las elecciones 2026: Registraduría y TikTok se unen para informar a los colombianos

Colombia

La Registraduría Nacional tiene un objetivo claro para estas elecciones 2026, atacar la desinformación en redes sociales acerca de las votaciones presidenciales del 31 de mayo. Es por esto que hicieron una alianza estratégica con TikTok para facilitar información electoral a los colombianos.

La guía electoral, disponible en TikTok, contiene toda la información útil sobre este proceso. Allí pueden encontrar:

1. Fechas y horarios de votación en Colombia y el exterior.

2. Quiénes pueden votar.

3. Consulta del lugar de votación.

4. Cómo ejercer el derecho al voto.

5. Cuáles son los cargos a elegir.

6. Verificación de designación como jurado de votación.

Para el registrador Nacional, Hernán Penagos, esta colaboración es de vital importancia para el desarrollo de la jornada electoral.

“Algunos de los temas más determinantes que debe abordar el país en el marco de los procesos electorales son el fenómeno de la desinformación y las noticias falsas. Esta guía contribuirá a que los ciudadanos estén mejor informados sobre las elecciones legislativas y a contrarrestar las narrativas falsas alrededor de este proceso democrático”, mencionó.

¿Cómo acceder a la guía electoral en TikTok?

Los interesados deben escribir en el buscador de la plataforma términos relacionados a las elecciones, algunos de ellos son: elecciones, elecciones Congreso, dónde votar, cómo votar, jurados de votación, etc. Tras esto, se desplegará la guía.