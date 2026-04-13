Producción de petróleo en Colombia bajó 25% en últimos 10 años, portal especializado anticipa crisis

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El portal especializado Oil Price, uno de los referentes sobre temas de hidrocarburos en el mundo, publica un artículo titulado como “La crisis energética de Colombia se agrava a medida que cae la producción de petróleo y aumentan las importaciones”, exponiendo que la producción del país bajó 25% en los últimos 10 años.

“Colombia, con dificultades fiscales, enfrenta múltiples crisis que podrían desestabilizar una economía ya vulnerable. La producción de petróleo y gas natural se encuentra en caída libre debido a reformas regulatorias adversas y frecuentes aumentos de impuestos”, señalan.

Registran que Colombia produjo un promedio de 734.924 barriles de crudo por día, lo que representa la producción mensual más baja desde julio de 2021. “De hecho, el país, asolado por el conflicto, está bombeando un 23% menos de petróleo que hace una década”.

De esta manera, mencionan que esas cifras son están muy por debajo del millón de barriles promedio en administraciones que precedieron a la de Gustavo Petro.

Destacan que el petróleo sigue siendo la mayor exportación de Colombia, generando 17% de los ingresos por exportaciones en el 2025.

“Si bien este combustible fósil se considera la fuente de energía transitoria para la revolución de las energías renovables, la industria del gas natural en Colombia se ha visto gravemente afectada por la iniciativa de Petro para reducir la dependencia del país de los hidrocarburos”, indican.

Aseguran que la disminución en la producción de petróleo está afectando a la economía del país. Incluso, aseguran que hay “temor” con que el cierre del estrecho de Ormuz agrave la situación.

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