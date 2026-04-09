Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol, reafirma autonomía en sus decisiones

En un mensaje claro de independencia operativa, el presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, aseguró que sus decisiones en la compañía no requerirán consultarlas con Ricardo Roa, actual presidente quien se encuentra de vacaciones y en licencia no remunerada.

“Mi gestión responde exclusivamente a la junta directiva”, enfatizó Hurtado, subrayando que desde la salida temporal de Roa no ha mantenido contacto alguno con él.

Hurtado, quien asumió el cargo interino en medio de un período de transición en la mayor petrolera del país, insistió en la estructura colegiada de la empresa. “En Ecopetrol funcionan comités especializados que garantizan que las decisiones no las toma una sola persona”, explicó. Este posicionamiento busca disipar rumores sobre posibles interferencias externas y fortalecer la percepción de gobernanza transparente en una compañía clave para las finanzas públicas del país.

En sus primeras declaraciones con los medios de comunicación, anunció el “gran interés” en incursionar en Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero golpeado por sanciones internacionales y crisis política. Esta posible expansión podría abrir oportunidades en yacimientos compartidos o proyectos conjuntos, aunque enfrenta desafíos regulatorios y geopolíticos. Analistas del sector ven en esta movida un intento por reposicionar a Ecopetrol en la región, aprovechando la proximidad geográfica y la experiencia en campos fronterizos.

Otro reto impostergable para Hurtado es elevar la producción de petróleo y gas natural. Actualmente, las reservas probadas de Ecopetrol rondan los 2.000 millones de barriles equivalentes, pero la compañía busca incrementarla para contrarrestar el declive natural de sus yacimientos maduros en los Llanos Orientales y el Caribe colombiano.