Brent vuelve a superar los 100 dólares tras caída de diálogos entre EE. UU. e Irán

El precio del petróleo Brent, que es referencia para Colombia, volvió a ubicarse por encima de los 100 dólares por barril tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

En la apertura de los mercados asiáticos, el Brent subió cerca de un 7.7%, alcanzando los 102.5 dólares, impulsado por la incertidumbre geopolítica y el riesgo sobre el flujo de petróleo en la región.

El repunte se da luego de que colapsaran las negociaciones que buscaban poner fin al conflicto en Oriente Medio, lo que generó nuevas preocupaciones en los mercados energéticos.

A esto se suma el anuncio del presidente Donald Trump sobre un posible bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde pasa una parte significativa del petróleo mundial.

La semana anterior, los precios habían caído tras una tregua temporal entre ambos países, pero la ruptura del diálogo reactivó la volatilidad en los mercados internacionales.

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