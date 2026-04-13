Partido de la U anuncia respaldo a candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Partido de la U anuncia que su bancada apoyará la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

La Dirección Colegiada del Partido de la U confirmó que su bancada de congresistas, tanto actuales como electos, decidió mayoritariamente acompañar la candidatura presidencial encabezada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

A través de un comunicado, la colectividad explicó que la decisión responde a su lectura del panorama político actual. “Se ha decidido mayoritariamente acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro”, señaló.

El partido destacó que este respaldo busca garantizar estabilidad institucional en el país, así como responder a las necesidades de los ciudadanos en materia de seguridad y calidad de vida.

“Esta decisión responde a nuestra responsabilidad con los colombianos de respaldar una opción que garantice la estabilidad institucional del Estado”, indicó.

De igual manera, reiteraron su compromiso con el fortalecimiento democrático y la construcción de un proyecto de país incluyente. “Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las instituciones, el respeto por la democracia y la construcción de un país con oportunidades para todos”, concluyó.

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