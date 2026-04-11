“Desconexión total con la realidad de la gente”: Sondra Macollins responde a Juan Daniel Oviedo

A través de su cuenta de X, Sondra Macollins, aspirante presidencial, respondió al comentario de Juan Daniel Oviedo, quien afirmó que los habitantes del puerto de Buenaventura “están comiendo mierda”.

Macollins cuestionó la actitud del economista y candidato a la vicepresidencia, señalando que su comentario demostraba una falta de empatía con los colombianos que enfrentan dificultades diarias: “desconexión total con la realidad de la gente”.

“Mientras millones la están luchando, esto es la muestra de cómo muchos desde el escritorio, creen que saben de la realidad de los colombianos”, añadió.

“¿Eso es lo que dicen ‘sumar’?”, concluyó Macollins, en referencia al eslogan de la campaña que está manejando la fórmula Valencia-Oviedo.

¿Por qué surgió la polémica?

La declaración se registró durante un diálogo con Caracol Radio, en el que el exdirector del DANE indicó que le parece indignante que el municipio que tiene el puerto más importante del país no tenga una infraestructura decente.

“No puede ser posible que la ciudad que aloja al puerto más importante de Colombia tenga a sus habitantes comiendo mierda, sin agua 24 horas al día y sin un alcantarillado digno como debe ser la ciudad de Buenaventura”, aseguró.

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