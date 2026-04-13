Otra semana de pasión para Mikhail Krasnov. La fiscalía lo acusará y le imputará nuevos cargos

Este martes 14 de abril a las 9 de la mañana, será la audiencia de formulación de acusación contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

Tunja

El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento programó para este martes 14 de abril a las 9 de la mañana, la audiencia de formulación de acusación contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, su compañera permanente y exgestora social de Tunja, Sara Catalina Pedraza y la secretaria de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán investigados por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos. Al mandatario además lo investigan por amenazas a testigos.

Para el 15 de abril se programó la otra diligencia en la que la fiscalía le imputará cargos al alcalde, Krasnov, la gestora social, María Luisa Pedraza Canaría, la secretaria de Infraestructura, Lina María Bautista Avellaneda y el ingeniero de Ecovivienda, Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

Mikhail Krasnov ante la decisión del Consejo de Estado de confirmar la nulidad de su elección decidió pedir vacaciones que “estará disfrutando” por lo menos hasta el 30 de abril de 2026, por lo que el alcalde encargado de Tunja es Carlos Gabriel Hernández Carrillo, actual secretario de Planeación del municipio.