Hallan sin vida a pescador desaparecido en Santa Marta

Santa Marta

El cuerpo de un pescador de 47 años identificado como Heiner Nieves Pérez reportado como desaparecido tras una emergencia en altamar ocurrida en el sector de Punta Gloria, finalmente fue encontrado tras las labores de búsqueda adelantadas por las autoridades y voluntarios.

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El incidente se registró en la tarde del viernes 10 de abril, cuando dos pescadores que realizaban labores en la zona se vieron enfrentados a una situación de riesgo por la aproximación peligrosa de otra motonave.

El hallazgo se produjo en cercanías de las playas de Tasajera, específicamente a la altura del kilómetro 28, donde varios pescadores que se habían unido a la búsqueda lograron ubicar el cuerpo.