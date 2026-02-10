Ricardo Roa será imputado el 12 de marzo por violación de topes electorales

El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao definió que la segunda imputación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se realizará el jueves 12 de marzo ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. Ese día la Fiscalía General de la Nación le imputará el delito de violación de topes electorales, por las presuntas irregularidades en la campaña ‘Petro Presidente’ 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, la imputación en el caso de la campaña se basa fundamentalmente en que Roa, como gerente, habría cometido irregularidades.

Las razones de la imputación

El delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González, explicó que la solicitud fue radicada “ante la contundencia de las pruebas” recopiladas por el ente acusador.

También aseguró que “se radica el día de hoy solicitud de imputación de cargos en dos asuntos contra Ricardo Roa”. Todavía no se ha definido fecha para las audiencias de imputación de cargos.

González también explicó que se logró concluir en la investigación que “la campaña electoral del Pacto Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral”, además de que la supuesta responsabilidad sería de Roa por su cargo de gerente.

En ese sentido, detalló que Roa “tiene la responsabilidad directa sobre esa superación de los topes permitidos”, por su cargo dentro de la campaña política.

El fiscal González dijo que, por ahora, no se compulsarán copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar al presidente Gustavo Petro.

Ricardo Roa será imputado también por tráfico de influencias el 11 de marzo.

Juan Guillermo Mancera en el caso

El fiscal delegado contra la criminalidad organizada, explicó que dicha imputación se relaciona con un supuesto favorecimiento que habría otorgado Roa a un contratista, además de las presuntas irregularidades en la compra del apartamento.

González aseguró que el señor Juan Guillermo Mancera, al parecer, resultó favorecido con contratos otorgados por empresas cercanas a la petrolera estatal, luego del negocio para la compra del inmueble.

“Este caso se relaciona con el tema de tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera, quien fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol y que previamente había participado en un negocio con el señor Ricardo Roa en la venta de un apartamento que todos ustedes ya conocen”, dijo el fiscal González.

