FEID arranca su gira: “Falxo Tour” con shows sold out en Orlando y Miami

Feid, la estrella colombiana, arrancó oficialmente su gira “Feid vs. Ferxxo: Falxo Tour.

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El Mano a Mano del Año” con dos shows sold out en Orlando y Miami. marcando el inicio de una nueva etapa tras el lanzamiento de su más reciente EP ‘FEID VS FERXXO’.

La noche inaugural en Orlando definió el tono de lo que está por venir: un espectáculo inmersivo, de alta energía y con una propuesta visual que fusiona la nostalgia con el sonido de esta nueva fase en su carrera.

La gira continuará por ciudades clave de Estados Unidos como Boston, Nueva York, San Francisco, Chicago y Utah, consolidando a Feid como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.

El show en Miami, celebrado en el icónico Fillmore Miami Beach, se distinguió por una atmósfera íntima y dinámica.

Feid interpretó éxitos como “Vacaxiones” y “NEA”, además de presentar temas de su nuevo EP, incluyendo “El Hexxo” y “Trankaito”.

La puesta en escena incorporó visuales inmersivas, emojis característicos, elementos inspirados en CAFERXXO y gráficas estilo bitmoji, parte esencial de su universo GREEN PRINT.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la aparición sorpresa del ícono puertorriqueño Arcángel, quien se unió a Feid para interpretar el sencillo “Mírame Baby”.

Además, el artista invitó a un fan a subir al escenario para una versión especial de “Medellín Takai”, reforzando la cercanía con su público.

Las entradas fueron distribuidas a través de EL GREEN PRINT, un innovador programa centrado en los fans que permitió registrarse como “USUARIO” y acceder a una experiencia única.

A pesar de la enorme demanda, con más de 150,000 personas intentando conseguir boletos, Feid optó por recintos más íntimos, con capacidad aproximada de 2,000 asistentes por noche.

“FEID VS FERXXO” representa una nueva etapa en su carrera y busca reducir la distancia con sus seguidores, ofreciendo momentos íntimos y un repertorio que conecta pasado, presente y futuro.