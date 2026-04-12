En libertad joven que con machete y hacha amenazó a personal de salud en el HUV de Cali

Un joven que ingresó con un machete al Hospital Universitario del Valle, en Cali, y posteriormente tomó un hacha dentro de las instalaciones, fue dejado en libertad luego de ser detenido por las autoridades, debido a la falta de una denuncia formal.

Los hechos ocurrieron este fin de semana, cuando el hombre logró evadir los controles de seguridad e ingresar al centro asistencial.

De acuerdo con las imágenes conocidas del caso, el sujeto portaba inicialmente un machete y, en medio de las amenazas, rompió el vidrio de un gabinete de seguridad para tomar un hacha, con la que continuó intimidando al personal de salud.

Según la Policía, el hombre fue reducido dentro del hospital y puesto a disposición de las autoridades. Sin embargo, al no existir una denuncia en su contra, recuperó la libertad.

A través de un comunicado, el Hospital Universitario del Valle informó que la situación fue controlada sin personas lesionadas.

“Este joven venía acompañando a su pareja quien consulta a la sección de obstetricia con un aborto en curso. Se logró controlar la situación sin que se presentan personas lesionadas. La paciente se encuentra en condición estable”, se lee.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes.