Estos son los siete desaparecidos en el cerro de Monserrate: son cinco menores de edad y dos adultos

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Aumenta la preocupación por la desaparición de cinco niños y dos adultos en el cerro de Monserrate, ubicado en los cerros orientales de Bogotá.

Se cumplen ya más de 6 horas de búsqueda desde que las autoridades de emergencia recibieron la alerta por el extravío de estas siete personas provenientes del barrio Patio Bonito, en el suroccidente de la ciudad.

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¿Quiénes son los desaparecidos?

Los familiares han pasado la noche en vilo y han estado muy pendientes de las labores de búsqueda.

Según lo confirmado por ellos, los menores se encontraban en Monserrate con dos integrantes de la Junta de Acción Comunal de Patio Bonito que habrían iniciado actividades deportivas con los niños, sin embargo, era la primera vez que llegaban a este lugar.

Esmith García es la madre de dos niñas

Erika Daniela Molina y Angelizth Molina de 10 y 14 años, que están desaparecidas. En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, la madre aseguró que en las últimas horas los drones identificaron movimientos, pero se trataba de ganado.

“La cámara térmica encontró un grupo vivo, pero las autoridades llegaron allá y eran vacas”, señaló la madre.

Las hijas de Esmith vestían con camiseta blanca, una de ellas con un buzo morado y sudadera gris.

“Mis hijas no están acostumbradas a caminar tanto entonces yo les escribí ‘hola cómo están’ y ellas me respondieron con un video y unas fotos”, indicó.

Otro de los menores extraviados es Emmanuel Jerez de 16 años.

“Él tiene un pantalón negro ancho, le gusta la ropa ancha, y tiene un buzo de la Selección Colombia. No tuve contacto con mi hijo, lo único es que perdimos señal con él a las 9:30 de la mañana”, aseguró Frey, su padre.

Uno de los adultos perdidos es identificado como Sebastián, de 22 años, quien sería el guía de este grupo e integrante de la Junta de Acción Comunal de Patio Bonito.