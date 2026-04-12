IATA alerta que protestas en Bucaramanga dificultan abastecimiento de combustible de aviones

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) aseguró que las protestas que se presentan en el Departamento de Santander por los avalúos catastrales han dificultado el acceso del personal en tierra al aeropuerto y el abastecimiento de combustible.

Según señaló esta entidad, esto pone en riesgo la continuidad de la operación y la atención adecuada de los pasajeros.

A pesar de esto, las aerolíneas continúan desarrollando todos los esfuerzos encaminados a dar flexibilidad a los itinerarios de vuelo de los pasajeros y a prestar el servicio de la mejor manera posible.

Debido a esto, la Asociación hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para que se garanticen las condiciones de movilidad y seguridad en las inmediaciones y accesos al aeropuerto, con el fin de poder seguir prestando el servicio de transporte aéreo.

“Al mismo tiempo IATA reafirma el compromiso de la industria aérea con la conectividad en Colombia, y en especial en el Departamento de Santander y en la Ciudad de Bucaramanga”, remató la entidad.

Las medidas de las aerolíneas

Por el lado de LATAM Airlines Colombia, la aerolínea continúa operando en el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, a pesar de las dificultades ampliamente conocidas. La aerolínea extendió las flexibilidades para los pasajeros que vuelan este domingo desde y hacia Bucaramanga.

Wingo informó que siguen con flexibilidades para los pasajeros con vuelos programados para este domingo 12 de abril desde y hacia esta terminal aérea.

Los viajeros podrán acogerse a una de las siguientes opciones: