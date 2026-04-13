El Pulso del Fútbol, 13 de abril de 2026
El Pulso del Fútbol analiza las jugadas polémicas del clásico capitalino.
¿Fue penalti contra Falcao? El Pulso del Fútbol, 13 de abril del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate entre Millonarios y Santa Fe en el clásico capitalino. César dijo: “Cuando un partido tiene 16 jugadores con características de marca en el campo, es muy difícil que salga un buen partido”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero en todos los equipos pasa que hay más jugadores de marca que de ataque, es que de ataque solo están los extremos y el delantero”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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