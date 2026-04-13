El Pulso del Fútbol, 13 de abril de 2026

¿Fue penalti contra Falcao? El Pulso del Fútbol, 13 de abril del 2026 00:00:00 48:17 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate entre Millonarios y Santa Fe en el clásico capitalino. César dijo: “Cuando un partido tiene 16 jugadores con características de marca en el campo, es muy difícil que salga un buen partido”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero en todos los equipos pasa que hay más jugadores de marca que de ataque, es que de ataque solo están los extremos y el delantero”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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