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13 abr 2026 Actualizado 19:36

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El Pulso del Fútbol, 13 de abril de 2026

El Pulso del Fútbol analiza las jugadas polémicas del clásico capitalino.

Millonarios F.C&#039;s Radamel Falcao Garcia during the BetPlay Dimayor match between Millonarios F.C (1) V Aguilas Doradas (0) in Bogota, Colombia&#039;s Nemesio Camacho El Campin Stadium on February 11, 2026. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Millonarios F.C's Radamel Falcao Garcia during the BetPlay Dimayor match between Millonarios F.C (1) V Aguilas Doradas (0) in Bogota, Colombia's Nemesio Camacho El Campin Stadium on February 11, 2026. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Millonarios F.C&#039;s Radamel Falcao Garcia during the BetPlay Dimayor match between Millonarios F.C (1) V Aguilas Doradas (0) in Bogota, Colombia&#039;s Nemesio Camacho El Campin Stadium on February 11, 2026. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
¿Fue penalti contra Falcao? El Pulso del Fútbol, 13 de abril del 2026

¿Fue penalti contra Falcao? El Pulso del Fútbol, 13 de abril del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate entre Millonarios y Santa Fe en el clásico capitalino. César dijo: “Cuando un partido tiene 16 jugadores con características de marca en el campo, es muy difícil que salga un buen partido”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero en todos los equipos pasa que hay más jugadores de marca que de ataque, es que de ataque solo están los extremos y el delantero”.

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