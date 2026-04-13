Capturan a tres hombres con 200 kilos de marihuana en la vía Girardot-Bogotá

Un contundente operativo contra el narcotráfico permitió la captura de tres personas y la incautación de más de 200 kilogramos de marihuana en vías del departamento del Tolima.

El procedimiento se llevó a cabo en jurisdicción del municipio de Melgar, sobre la vía que conecta a Girardot con Bogotá, a la altura del kilómetro 10, sector conocido como El Paso. Allí, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban controles cuando interceptaron un automóvil y una motocicleta en los que se movilizaban los sospechosos.

Durante el registro, las autoridades hallaron en el vehículo 57 paquetes de diferentes tamaños que contenían más de 200 kilos de marihuana, transportados bajo la modalidad conocida como ‘kamikaze’, en la que un vehículo abre camino mientras otro transporta la sustancia ilícita.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los capturados, entre ellos padre e hijo, cubrían la ruta desde el municipio de Toribío, Cauca, con destino a la ciudad de Bogotá, donde al parecer sería distribuido el estupefaciente.

Los detenidos, junto con los vehículos y la droga incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI de Girardot por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y actualmente se encuentran en audiencias virtuales para definir su situación judicial.

Según las autoridades, este resultado representa una afectación a las rentas criminales cercana a los 160 millones de pesos y permitió evitar la comercialización de más de 200.000 dosis de marihuana en la capital del país.

“La Policía Nacional en el Tolima ratifica su compromiso con la seguridad e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad”, señaló el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima.